Billie Eilish, il nuovo singolo è “bad guy”: il video

Non solo la pubblicazione del disco di debutto: lo stesso giorno dell’uscita di “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, la cantautrice statunitense Billie Eilish ha deciso di pubblicare anche il video del singolo e opening track (esclusa l’intro “!!!!!!!”) del disco “Bad Guy”.

Il video di “bad guy”, il nuovo singolo di Billie Eilish

Il video di “bad guy”, il nuovo singolo di Billie Eilish, è stato pubblicato sul canale YouTube ufficiale dell’artista statunitense il 29 marzo, vale a dire lo stesso giorno dell’uscita del suo disco di debutto. La clip in poco più di 48 ore ha già totalizzato più di 20 milioni di visualizzazioni, oltre 9 milioni delle quali solo nelle prime 24 ore. Protagonista del video è la stessa musicista dai capelli azzurri, attrice di un’alternarsi di scene surreali, davanti a sfondi dai colori sgargianti. Il singolo ha debuttato al primo posto della classifica globale di Spotify con 7 milioni di stream: si tratta del più alto ingresso dai tempi di “7 Rings” di Ariana Grande.

“When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”: il nuovo album di Billie Eilish

“When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” è l’album di debutto di Billie Eilish. Il disco ha esordito al primo posto delle classifiche iTunes in 60 Paesi, tra cui l’Italia. Le canzoni dell’album sono state scritte, prodotte e registrate interamente dall’artista 17enne e dal fratello Finneas, nella camera da letto di quest’ultimo, nella loro casa di Highland Park a Los Angeles. Il disco è disponibile anche in una versione cd deluxe contenente anche tre cartoline, il poster, alcuni tatuaggi e un adesivo.

La tracklist di “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”

!!!!!!! bad guy xanny you should see me in a crown all the good girls go to hell wish you were gay when the party’s over 8 my strange addiction bury a friend ilomilo listen before i go i love you goodbye

Il concerto di Billie Eilish a Milano Rocks

Le canzoni estratte da “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, tra cui naturalmente “bad guy”, saranno le protagoniste dello show della cantautrice statunitense, il 31 agosto sul palco di Milano Rocks. L’artista non è il solo nome annunciato per la serata: ad esibirsi sullo stesso palco saranno infatti anche i Twenty One Pilots. Sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati è possibile acquistare i biglietti relativi alla categoria 2/Intero, al prezzo di 57.50 euro, mentre sono andati esauriti i tagliandi relativi alla categoria 1/Intero. In alternativa, al prezzo di 267.50 euro è possibile acquistare il “Package – Rocks Party” che, in aggiunta al tagliando per lo show, include il trasporto dai cancelli d’ingresso fino all’area concerto, un pre-show party con cena a buffet dalle 18 alle 21 in un’area riservata, l’open bar nell’area riservata dalle 18 fino a fine concerto, un buono pari a 30 euro da spendere negli stand di merchandising ufficiali del festival e un pass laminato di ricordo.