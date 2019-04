Billie Eilish, il nuovo video ha la firma di Takashi Murakami

È uscito il nuovo videoclip della popstar diciassettenne Billie Eilish, la giusta corona per un singolo di successo come “You should see me in a Crown”. Il brano è uno dei singoli estratti dal disco d’esordio dell’artista, “When we fall asleep, where do we go?”, in uscita il 29 marzo 2019 per l’etichetta Darkroom, Interscope Records. A dirigere l’animazione del video, nientemeno che l’artista e visionario giapponese Takashi Murakami.

You should see me in a Crown

Primo estratto dall’album d’esordio “When we fall asleep, where do we go?”, il brano è stato scritto e prodotto da Finneas O’Connell e ha segnato un deciso debutto per la piccola artista originaria di Los Angeles. Il titolo è ispirato da una scena del terzo episodio della seconda stagione della serie televisiva “Sherlock”, intitolato “The Reichenback Fall”, quando Moriarty dice: «… honey, you should see me in a crown». La canzone presenta una serie di influenze marcatamente hip hop e trap, con un approccio commerciale pop che, per il momento, si rivela essere vincente. A questo singolo ne sono seguiti altri tre: “When the party is over”, “Bury a friend” e “Wish you were Gay”.

Il video di “You should see me in a crown” è disponibile in visione esclusiva su Apple Music. Si tratta di un cortometraggio animato realizzato insieme a Murakami, con il quale la Eilish aveva già lavorato per la realizzazione della copertina di Garage Magazine. Nel cortometraggio, emerge tutta la creatività horrorcore di Eilish riletta in chiave anime dall’artista giapponese. Nel video, Billie è metà ragazza e metà ragno, esiliata ai margini di una città futuristica popolata da creature di ogni sorta. Non è la prima volta che la cantante inserisce nella sua musica elementi mostruosi, e fa riferimento ai lati nascosti della personalità di ognuno come fossero mostri.

Ci sono voluti otto mesi per animare l’intero corto. Parlando con NME, Murakami ha dichiarato: «Mi sono gettato a capofitto nel processo di produzione insieme al mio team di animatori, con l’obiettivo preciso di dare forma alle idee di Billie come mai nessuno aveva fatto prima».

Chi è Billie Eilish

Il suo nome completo è Billie Eilish Pirate Baird O’Connel, ma la popolarità l’ha raggiunta facendosi chiamare semplicemente Billie Eilish. Suona l’ukulele e la tastiera. Il suo esordio lo ha avuto nel 2016 con il singolo “Ocean Eyes”, divenuto virale su Spotify. Il videoclip su YouTube ha superato da poco 90 milioni di visualizzazioni. Segue poi un extended play, intitolato “Don’t Smile at Me”, uscito nell’agosto 2017.

Il testo di “You shoud see me in a Crown” di Billie Eilish

Ecco il testo completo per il nuovo singolo di Billie Eilish, “You should see me in a Crown”:

Bite my tongue, bide my time

Wearing a warning sign

Wait 'til the world is mine

Visions I vandalize

Cold in my kingdom size

Fell for these ocean eyes

You should see me in a crown

I'm gonna run this nothing town

Watch me make 'em bow

One by one by, one

One by one by

You should see me in a crown

Your silence is my favorite sound

Watch me make 'em bow

One by one by, one

One by one by (one)

Count my cards, watch them fall

Blood on a marble wall

I like the way they all

Scream

Tell me which one is worse

Living or dying first

Sleeping inside a hearse

I don't dream

You say

Come over baby

I think you're pretty

I'm okay

I'm not your baby

If you think I'm pretty

You should see me in a crown

I'm gonna run this nothing town

Watch me make 'em bow

One by one by, one

One by one by

You should see me in a crown

Your silence is my favorite sound

Watch me make 'em bow

One by one by, one

One by one by (one)

Crown

I'm gonna run this nothing town

Watch me make 'em bow

One by one by, one

One by one by

You should see me in a crown

Your silence is my favorite sound

Watch me make 'em bow

One by one by, one

One by one by (one)