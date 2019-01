L’ascesa di Billie Eilish nel mondo della musica mondiale si può solo descrivere come fenomenale e senza precedenti fino a oggi. Fin dal debutto con Ocean Eyes, Billie ha silenziosamente lavorato fino a ottenere la ribalta del palcoscenico pop. Grazia ad una sempre crescente legione di fedeli follower in tutto il mondo, un EP che si è piazzato per oltre 18 mesi nella Billboard Top200 e più di 5 miliardi di stream globali, i suoi tour hanno registrato il tutto esaurito ovunque e ora questa prodigiosa teenager ha annunciato la pubblicazione del suo disco di debutto dal titolo When we all fall asleep, where do we go?, album che sarà disponibile in tutti i negozi digitali e tradizionali dal 29 marzo.



L’album, disponibile per il preorder, è stato anticipato oggi dal singolo Bury A Friend (https://vir.lnk.to/BILLIEALBUM). Il brano è stato scritto da Billie e dal suo collaboratore nonché fratello maggiore Finneas O’Connell. Del brano è disponibile un video diretto da Michael Chaves (https://youtu.be/HUHC9tYz8ik).



Quando abbiamo scritto Bury a friend l’intero album è scattato nella mia testa -ha spiegato Billie- e ho immediatamente capito cosa stava per accadere, come sarebbero stati i visual e come volevo venisse percepito. Questo brano ha inspirato tutto l’album. Bury a friend è letteralmente il punto di vista di un mostro sotto il mio letto. Se ti metti in quello stato mentale, cosa sente e cosa fa quella creatura? Confesso di essere quel mostro, perché io sono il mio peggior nemico. Posso essere anche il mostro sotto il tuo letto.



When we all fall asleep, where do we go? è stato scritto, prodotto e registrato interamente dalla diciasettenne Billie Eilish e dal fratello Finneas nella loro casa di Highland Park, Los Angeles. Registrato nella camera di Finneas, davanti a quella di Billie, i due hanno passato la maggior parte del 2018 scrivendo brani in viaggio, e il resto dell’anno a casa, a registrare il disco. Il primo brano di questo album ad essere annunciato è Bury a friend, pionieristico nel suo modo di presentarsi al mondo e nel suono, qualcosa di totalmente diverso da quello che c’è fuori oggi. Bury a friend conferma il posto di Billie Eilish nel mondo della musica, sempre davanti ad un bivio senza mai compromettere la sua visione e il suo sound.



Questa la tracklist del disco:

1. !!!!!!!

2. bad guy

3. xanny

4. you should see me in a crown

5. all the good girls go to hell

6. wish you were gay

7. when the party’s over

8. 8

9. my strange addiction

10. bury a friend

11. ilomilo

12. listen before i go

13. i love you

14. goodbye



I fan italiani hanno già dimostrato di attendere con ansia l’arrivo della loro coetanea nel nostro paese e dopo poche ore dall’annuncio della data italiana del suo tour 2019 il 21 febbraio a Milano la grande richiesta di biglietti ha fatto spostare il concerto dalla Santeria Social club al più capiente Fabrique, anche questo già Sold out.



Billie Eilish, classe 2001, ha ottenuto il suo primo incredibile successo con Ocean Eyes (https://youtu.be/viimfQi_pUw più di 70 milioni di views su YouTube e oltre 200 milioni di stream su Spotify), singolo diventato virale su Soundcloud e in seguito su Spotify nel 2016 a cui è seguita la pubblicazione di Don’t Smile At Me, il suo primo EP pubblicato nel 2017 trainato dal bellissimo singolo Bellyache che ha totalizzato oltre 2 milioni di stream totali sulle varie piattaforme e oltre 125 milioni di views su Youtube https://youtu.be/gBRi6aZJGj4. Nell’aprile 2018 ha collaborato con il rapper americano Khalid per il singolo Lovely (https://youtu.be/V1Pl8CzNzCw – 221 milioni di views e 367 milioni di stream su Spotify). Prima del brano uscito a dicembre per la campagna Apple Come out and Play (oltre 12 milioni di views e 65 milioni di stream) la giovanissima artista di Los Angeles aveva pubblicato il brano inedito YouShould See Me In ACrown (https://youtu.be/Ah0Ys50CqO8), altro fortunato tassello di questa carriera in ascesa che ha rapidamente scalato le classifiche su Spotify totalizzando oltre 1 milione di stream in 24 ore (ad oggi ne conta oltre 113 milioni) ed entrando nelle tendenze di YouTube (dove oggi conta oltre 57 milioni di views). Ad oggi negli Stati Uniti la Eilish è già un nome conosciuto e apprezzato che ha dimostrato con 6 brani nella Top200 di iTunes e 10 brani nella Top200 di Spotify di avere tutte le carte in regola per crescere e conquistare tutto il mondo. Anche l’Europa si prepara a Billie Eilish e NME le ha dedicato la cover annunciando che il 2019 sarà suo.