Milano Rocks 2019, gli artisti in programma: info e biglietti

Dopo il successo della scorsa edizione, il Milano Rocks annuncia gli artisti che saliranno sul palco nell’estate 2019. Il festival si terrà nelle giornate di venerdì 30 e sabato 31 agosto presso MIND Milan Innovation District Area EXPO. Protagonisti del day 1 saranno Florence and The Machine e The 1975, mentre il day 2 sarà la volta dei Twenty One Pilots e di Billie Eilish. Di seguito tutte le informazioni per arrivare preparati al Milano Rocks 2019.

Gli artisti in line up: il programma

Il programma del Milano Rocks 2019 inizia a prendere forma con gli annunci degli artisti protagonisti di questa seconda edizione del festival. Nella prima giornata, venerdì 30 agosto, apriranno lo show i The 1975 per poi lasciare spazio alla performance di Florence and The Machine. The 1975 sono una band britannica, nata a Manchester nel 2002, dalle sonorità indie rock / synth pop. Il loro ultimo album “A Brief Inquiry Into Online Relationships” è fresco di pubblicazione, uscito il 30 novembre 2018 con un ottimo riscontro da parte del pubblico e della critica (The Independent lo ritiene il miglior disco realizzato dalla band). Il gruppo di Florence Welch non ha certo bisogno di presentazioni, grazie alla sua voce unica e inconfondibile. Il nuovo tour col progetto Florence and The Machine è partito a settembre 2018 dagli Stati Uniti d’America, a supporto dell’ultimo album “High As Hope”. Prima di arrivare a Milano Rocks si esibirà in Italia con due show, già sold out, in programma il 17 marzo all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) e il 18 marzo al Palalpitour di Torino. Per la seconda giornata del festival milanese, sabato 31 agosto, saliranno sul palco altre due star internazionali: la giovane rivelazione Billie Eilish e gli acclamatissimi Twenty One Pilots. Con la sua estetica dark e la sua bravura, Billie Eilish ha fatto molto parlare di sé negli ultimi anni, fin dal debutto con “Ocean Eyes”. Astro nascente del pop, a soli 17 anni la cantautrice americana è già un fenomeno mondiale dello streaming con oltre 15 milioni di ascolti al giorno su Spotify. Il suo album d’esordio “When we all fall asleep, where do we go?” sarà disponibile in tutti i negozi digitali e tradizionali dal prossimo 29 marzo. Billie Eilish sarà in Italia anche il 21 febbraio 2019, al Fabrique di Milano, per un concerto che ha registrato il tutto esaurito in pochi minuti. Headliner della seconda serata saranno i Twenty One Pilots, duo americano formato dal cantante, tastierista e bassista Tyler Joseph e dal batterista Josh Dun. Il loro successo planetario è arrivato con l’album “Blurryface”, pubblicato nel maggio 2015 e contenente hit come “Stressed Out”, “Ride” e “Tear In My Heart”. L’ultimo disco del duo, “Trench”, è uscito il 5 ottobre 2018 e, con oltre 175.000 copie, è divenuto l’album dei Twenty One Pilots più venduto nella prima settimana di pubblicazione. Prima di arrivare a Milano Rocks, i Twenty One Pilots si esibiranno in uno show, già sold out, all’Unipol Arena di Bologna il 21 febbraio 2019.

I biglietti per Milano Rocks 2019: i prezzi e dove acquistarli

I biglietti per assistere ai concerti di Milano Rocks 2019 saranno disponibili in anteprima sull’app ufficiale di “MILANO ROCKS” dalle ore 11:00 di giovedì 7 febbraio, mentre per l’apertura delle vendite generali su circuito Ticketone e Ticketmaster (online e in tutti i punti vendita autorizzati) si dovranno aspettare le ore 12:00 di venerdì 8 febbraio. Di seguito i prezzi delle due giornate del festival: