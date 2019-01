Florence and the Machine, a sorpresa due nuovi singoli

Florence and The Machine ha pubblicato a sorpresa due nuove canzoni: “Moderation” e “Haunted House”. La prima canzone è stata presentata per la prima volta dal vivo durante una tappa australiana dell’”High As Hope”. Prodotta da James Ford, "Moderation" affronta il tema dell’amore e delle relazioni, mentre "Haunted House", prodotto da Matthew Daniel Siskin (Gambles), è una canzone sincera che cattura lo stile vocale più intimo di Welch. "Il mio cuore è come una casa infestata, ci sono cose lì dentro che graffiano”, questa una delle frasi più significative del nuovo brano. Il 2018 è stato un anno eccezionale per Florence Welch, grazie al quarto album “High As Hope”. Un grande successo internazionale che le ha permesso di ricevere la sua terza nomination al Mercury Prize per il miglior disco dell’anno e più recentemente è stata selezionato come “Album Of The Year" e "British Female Solo Artist" ai BRITS Awards.

Il grande successo di "High As Hope"

L’album “High As Hope” comprende i singoli "Hunger", "Sky Full Of Song", "Big God" e “Patricia”. Si tratta di un album realizzato per la gran parte in solitudine a Londra dalla leader della band, Florence Welch, prima della registrazione negli Stati Uniti. Il disco vanta collaborazioni eccellenti come quelle di Jamie xx e Kamasi Washington. A proposito di "High as hope", che oltre a essere l'album della maturità è anche un esplicito tributo a Patti Smith, Welch ha dichiarato: «C’è molto amore in questo disco. Anche solitudine, ma più amore». Florence & the Machine si sono esibiti in un lungo tour, ancora in corso, che ha raccolto critiche entusiastiche da parte della stampa. “Uno spettacolo mozzafiato” secondo The Independent, mentre The Telegraph ha descritto il tour come "uno spettacolo sbalorditivo". Per il 2019, Florence & The Machine ha annunciato un tour europeo a marzo.

Il tour e le tappe in Italia

Il tour prevede anche due tappe in Italia a Bologna e Torino, rispettivamente il 17 e 18 marzo 2018. La band tornerà nel nostro Paese dopo un'assenza di quasi tre anni. In Italia, dopo l'ultimo concerto datato aprile 2016 (anche allora le location furono il capoluogo emiliano e quello piemontese), il gruppo alternative rock britannico si esibirà solo alle soglie della prossima primavera, in un doppio appuntamento a marzo: il 17 alla Unipol Arena di Bologna e il giorno successivo al Pala Alpitour di Torino. I biglietti sono in vendita per tutti a partire dalle 11 di giovedì 5 luglio, ma in prevendita esclusiva per gli iscritti a MyLiveNation dalla stessa ora di martedì 3 luglio. Nel prezzo dei ticket è incluso un euro che sarà devoluto a Medici Senza Frontiere. Nei concerti in programma a fine 2018, il gruppo ha proposto una scaletta di 16 pezzi, in cui a farla da padrone è proprio la recente fatica discografica