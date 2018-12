Florence and the Machine tornano in Italia, due date a marzo 2019

Saranno Bologna e Torino, rispettivamente il 17 e 18 marzo 2018, a ospitare le due date italiane della band Florence and the Machine, che torna nel nostro Paese dopo un'assenza di quasi tre anni.

Biglietti per i concerti in vendita dal 5 luglio

Il gruppo si esibirà in tour con il nuovo album, "High as hope" (etichetta Virgin Emi Records), in uscita il 29 giugno. Le prime tappe estive saranno il 12 luglio a Bilbao, per il Bbk Live 2018, e il 13 al Melt! Festival vicino a Wittenberg, in Germania. In Italia, dopo l'ultimo concerto datato aprile 2016 (anche allora le location furono il capoluogo emiliano e quello piemontese), il gruppo alternative rock britannico si esibirà solo alle soglie della prossima primavera, in un doppio appuntamento a marzo: il 17 alla Unipol Arena di Bologna e il giorno successivo al Pala Alpitour di Torino. I biglietti saranno in vendita per tutti a partire dalle 11 di giovedì 5 luglio, ma in pre-prevendita esclusiva per gli iscritti a MyLiveNation dalla stessa ora di martedì 3 luglio. Nel prezzo dei ticket è incluso un euro che sarà devoluto a Medici Senza Frontiere.

Il nuovo album dei Florence and The Machine

"High as hope", che come detto uscirà venerdì, è stato anticipato dai singoli "Sky full of song" ad aprile e "Hunger", in tutte le radio dall'11 maggio scorso e su internet con un video diretto da AG Rojas, oltre a "Big God", appena rilasciato. Si tratta di un album realizzato per la gran parte in solitudine a Londra dalla leader della band, Florence Welch, prima della registrazione negli Stati Uniti. Il disco vanta collaborazioni eccellenti come quelle di Jamie xx e Kamasi Washington. A proposito di "High as hope", che oltre a essere l'album della maturità è anche un esplicito tributo a Patti Smith, Welch ha dichiarato: "C’è molto amore in questo disco. Anche solitudine, ma più amore".