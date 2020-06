Dear Class of 2020: tutti gli artisti che hanno partecipato

Il 2020 è un anno decisamente particolare. Per tutti, ma ancor di più per chi si appresta a concludere il college. Nessuna cerimonia dal vivo per via del lockdown, ma una diretta streaming che è andata in scena domenica 7 giugno. L’evento è stato ideato in sostituzione dell'ultimo giorno dell'anno accademico negli Stati Uniti, quando tradizionalmente personaggi pubblici si rivolgono agli studenti dei college più prestigiosi con discorsi motivazionali