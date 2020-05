Lady Gaga e i BTS in un evento per i laureandi 2020

I BTS e Lady Gaga saranno tra i protagonisti di un evento online organizzato per i laureandi 2020. Si chiama Dear Class of 2020 è sarà trasmesso su Youtube il prossimo 6 giugno

La diffusione Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) ha costretto anche il mondo scolastico a stravolgere la sua organizzazione prevedendo sia le lezioni che gli esami in modalità online. Un anno che entrerà nella storia e che sarà ricordato sicuramente dai laureandi 2020 che dovranno rinunciare ai festeggiamenti classici per aver tagliato un traguardo così importante. Proprio per questo Lady Gaga e i BTS hanno deciso di partecipare all’evento “Dear Class of 2020” trasmesso su Youtube il prossimo 6 giugno. Si tratta di un’iniziativa nata da Barack e Michelle Obama per tutte le università americane che tra i mesi di maggio e giugno danno vita alle tradizionali cerimonie di laurea con la partecipazione di amici e parenti dei laureandi. L’ex presidente degli Stati Uniti e sua moglie parteciperanno all’evento con il discorso di fine anno che aprirà le celebrazioni e successivamente anche Mother Monster e i Bangtan Boys parleranno ai partecipanti. Tra le altre celebrità che hanno accettato l’invito sono Alicia Keys, Kelly Rowland, Kerry Washington, Chloe x Halle e Zendaya.

“Dear Class of 2020” organizzato da Barack e Michelle Obama

I BTS e Lady Gaga saranno tra i performer e brinderanno alla classe 2020 con uno show afterparty. L’evento potrà essere seguito sul canale Youtube Originals e su Youtube Learn@Home e tra gli invitati ci saranno anche l’ex Segretario di Stato Usa Condoleeza Rice e il premio Nobel per la pace Malala Yousafzai. Susanne Daniels, responsabile di Youtube a livello globale, ha commentato il progetto: “Il giorno della laurea è una tradizione che gli studenti e le famiglie attendono con ansia. Youtube sta cercando di regalare a tutti una nuova fonte di ispirazione con questa cerimonia online. Speriamo che le performance di questi artisti possano essere di incoraggiamento per gli studenti che hanno lavorato così duramente per essere qui”. Non è l’unico evento previsto per i laureandi 2020, infatti il 15 maggio Oprah Winfrey ha organizzato uno speciale che vedrà la partecipazione tra gli altri di Miley Cyrus, Jennifer Garner, Lil Nas X, Awkwafina e Simone Biles.