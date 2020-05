Lady Gaga, annunciata la data d'uscita del nuovo album "Chromatica"

Prima che scoppiasse la pandemia di Coronavirus, il nuovo album di Lady Gaga era atteso per lo scorso 10 aprile. A causa di questa emergenza sanitaria mondiale la star del pop non se l’è sentita di pubblicare Chromatica, suo sesto disco in studio optando per il rinvio della data d’uscita. Ora, finalmente, Lady Gaga ha annunciato ai fan che “Chromatica” sarà disponibile a partire da venerdì 29 maggio 2020.



“Chromatica”, tutto quel che sappiamo sul nuovo album di Lady Gaga



Per poter ascoltare “Chromatica”, i fan di Lady Gaga dovranno attendere ancora qualche settimana. La Mother Monster, infatti, ha preferito rinviare la data d’uscita dell’album a causa dell’emergenza Coronavirus (AGGIORNAMENTI – LO SPECIALE – LA MAPPA): «È un momento frenetico e spaventoso per tutti noi, e anche se credo che l’arte sia tra le cose più potenti che abbiamo per offrire gioia e cura gli uni agli altri in tempi come questo, non mi sembra giusto pubblicare l’album con tutto quello che sta succedendo durante questa pandemia globale. Invece, preferisco che passiamo il tempo cercando di trovare delle soluzioni». La data di pubblicazione, inizialmente prevista per il 10 aprile 2020, è così slittata al prossimo 29 maggio. L’annuncio ufficiale riguardo i termini d’uscita è arrivato sui social di Lady Gaga, accompagnato da una nuova foto che ricalca l’estetica dell’album. Nelle scorse settimane, la popstar ha svelato anche la tracklist ufficiale del disco: “Chromatica” è composto da 16 brani, tra cui il singolo di lancio “Stupid Love”, e tra le collaborazioni troviamo i nomi di Ariana Grande per “Rain On Me”, Sir Elton John nel brano “Sine From Above” e delle sudcoreane Blackpink per “Sour Candy”. Featuring molto diversi tra loro, che spaziano dalla celebrazione del girl power, per poi incontrare il pop senza tempo del baronetto inglese, fino ad arrivare al k-pop d’oltreoceano. “Chromatica” sarà pubblicato anche in una deluxe edition con tre bonus track esclusive. La tracklist di questa speciale edizione è stata svelata per sbaglio (e poi immediatamente tolta) sul sito di Target qualche ora prima dell’annuncio ufficiale di Gaga. Ecco tutte le canzoni di Chromatica:

Chromatica I Alice Stupid Love Rain On Me (feat. Ariana Grande) Free Woman Fun Tonight Chromatica II 911 Plastic Doll Sour Candy (feat. Blackpink) Enigma Replay Chromatica III Sine From Above (feat. Elton John) 1000 Doves Babylon

Special edition - bonus tracks: