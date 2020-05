Lady Gaga e le origini siciliane: tutto quello che sappiamo

Sono molti gli artisti di origine italiana in giro per il mondo che hanno voluto dimostrare il proprio attaccamento alla terra d’origine. Lo ha fatto anche Lady Gaga che, commossa per le difficoltà dell’Italia alle prese con il coronavirus ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA ), ha lanciato un messaggio d’amore in un video emozionante: “Voglio dirvi che siete nel mio cuore e nelle mie preghiere. Mi dispiace moltissimo per le persone che stanno soffrendo in Italia. Vi amo”.

Lady Gaga, le origini

Il suo vero nome è Stefani Joanne Angelina Germanotta, anche se il mondo la conosce ormai da anni come Lady Gaga. Le sue origini affondano le radici in Sicilia, e per la precisione a Naso, comune di Nebrodi, in provincia di Messina.

La cantante non ha mai nascosto le proprie radici italiane, sottolineando più volte nel corso delle sue interviste d’essere italo-americana, con sangue siculo nelle vene. La storia americana della sua famiglia ha inizio nel 1908, quando il suo bisnonno, Antonino Germanotta, decise di lasciare l’Italia per cercare fortuna negli Stati Uniti.

Egli era un calzolaio a Naso e decise di seguire l’esempio di tanti altri suoi coetanei. Nel 2018 ha incontrato per la prima volta il resto della sua famiglia. Quei parenti che ancora vivono in Sicilia. Si è riunita a loro e ha così potuto riscoprire le proprie lontane radici. Il tutto è avvenuto a Milano, con la cantante che ha pubblicato uno scatto dal backstage del suo “Joanne World Tour”.

L’Italia resterà per sempre parte di lei, impossibile da cancellare e, come detto in passato dalla stessa Lady Gaga: “Puoi togliere una siciliana dalla Sicilia, ma non la Sicilia dal cuore di una siciliana”.