Quello che non so di te, trama e cast del film

Adattamento del romanzo young-adult There You'll Find Me, Quello che non so di te racconta l'amore - apparentemente impossibile - tra una giovane violinista e un affermato divo di Hollywood. In onda su Rai 2 giovedì 2 maggio, vanta nel cast la presenza di Vanessa Redgrave.

La trama di Quello che non so di te

La protagonista di Quello che non so di te è Finley Sinclair, aspirante musicista delusa da un'audizione in cui non ha saputo dare il meglio. In cerca di un cambiamento, decide di trascorrere un semestre all'estero, andando a vivere presso la stessa famiglia irlandese che anni prima ha ospitato suo fratello. Tuttavia, il destino ha in serbo per lei qualcosa d'inaspettato. Durante il viaggio in aereo si ritrova accanto a un giovane e affascinante attore, Beckett Rush, idolo delle teeneger e inguaribile latin-lover. Anche lui, come Finley, si sta dirigendo in Irlanda per girare un kolossal fantasy. Inizialmente, Finley e Beckett sembrano detestarsi. Sono troppo diversi, quasi inconcibiliabili. Ma qualcosa scatta nei loro cuori. A capirlo sono nuovi amici e due adulti speciali, ma gli ostacoli non mancano: ci sono le gelosie delle colleghe di Beckett, le ingerenze del suo manager (e papà). Riuscirà, l'amore, a vincere ogni cosa?