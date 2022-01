Vanessa Redgrave compie 85 anni: i suoi film più famosi

Nel suo palmares può appuntare quasi un centinaio di pellicole: i migliori registi l’hanno voluta alla loro corte. Basta pensare a Michelangelo Antonioni che l’ha diretta in Blow-Up, Elio Petri in Un tranquillo giorno in campagna, Fred Zinnemann. E ancora Sidney Lumet ne Il gabbiano, Karel Reisz, che l’ha diretta più volte. Che dire poi di Tinto Brass, che l’ha scelta come interprete del suo La vacanza, James Ivory nel suo I bostoniani o Franco Zeffirelli in Storia di una capinera. E ancora John Irvin, Brian De Palma, Al Pacino, Tim Robbins, Sean Penn. Nel 2017 è lei che decide di mettersi dietro la macchina da presa e dirige Sea Sorrow - Il dolore del male. E poi la tv, il teatro, il doppiaggio. Ecco i lavori che hanno reso grande quella che è considerata una delle più grandi attrici britanniche di sempre.

Nuovo set, nuoca candidatura all’Oscar. L'attrice veste i panni di Isadora Duncan, ballerina oramai alla soglia dei 50 anni. La danzatrice decide di dettare le sue memorie a un giovane assistente. Non ha più un soldo, ma dentro di lei brucia ancora il sacro fuoco della passione e una voglia di vita che non si placa mai. Ecco dunque che Isadora in povertà rievoca le tappe della sua carriera e le grandi passioni amorose della sua vita. Redgrave vinse anche il premio come miglior attrice a Cannes.

Il film Giulia, per la regia di Fred Zinnemann, la vede protagonista e vincitrice del premio Oscar come attrice non protagonista. È la sua unica statuetta a fronte di sei candidature in carriera. La pellicola racconta di due ragazze legate sin dall'infanzia da una profonda amicizia. Ad un certo punto, però, Lilly e Giulia hanno preso strade diverse. Nel 1937, quando ormai dilaga la violenza nazista, Giulia chiede all'amica di portarle a Berlino del denaro, per finanziare l'espatrio degli ebrei.

Per questa pellicola, la Redgrave riesce a distinguersi con un ruolo da comprimaria che al Festival di Venezia 1994 le valse una Coppa Volpi come attrice non protagonista. La famiglia di Arkady Shapira è composta dalla moglie Irina (Vanessa Redgrave) e dal figlio adolescente Reuben; quest'ultimo ha abbandonato la scuola per assistere la madre, in fase terminale. Le cose precipitano con il ritorno di Joshua, il figlio più grande, di professione sicario.

Non avrà avuto un ruolo da protagonista in Casa Howard, ma Vanessa Redgrave è riuscita a dare una grande interpretazione nel ruolo di Ruth, prima moglie di Henry Wilcox. Diretto da James Ivory, il film è basato sull'omonimo romanzo di Edward Morgan Forster. Per Redgrave arrivò la sesta nomination in carriera agli Oscar.

Nuova nomination agli Oscar per la Redgrave nel film I bostoniani (The Bostonians) diretto da James Ivory e tratto dall'omonimo romanzo di Henry James. Interpreta Miss Olive, esponente del movimento femminista, che nutre un profondo affetto per Verena, sua giovane protetta, come lei attiva nella conquista dei diritti civili. Ransome (Christopher Reeve) contrasta le speranze di Olive e si innamora di Verena.

Mission: Impossible (1996)

approfondimento

Tom Cruise: da Top Gun a Mission Impossible, una star sempre in azione

Nel film del 1996, diretto da Brian De Palma, Vanessa Redgrave è l'antagonista di Tom Cruise. L'attrice britannica veste i panni di Max, ruolo che originariamente era stato scritto per un uomo.

If These Walls Could Talk 2 (2000)

L'interpretazione magistrale dell'attrice britannica nel film per la tv If these walls could talk 2, della HBO, fa vincere a Vanessa redgrave il Golden Globe e l'Emmy Awards come miglior attrice non protagonista in questa pellicola divisa in 3 episodi.

Coriolanus (2011)

La pellicola, che vede Redgrave interpretare Volumnia, madre di Caio Marzio, vede al suo debutto alla regia Ralph Fiennes: il film è l'adattamento di The Tragedy of Coriolanus di William Shakespeare. Siamo nella Roma del IV secolo a.C. in cui i cittadini sono in rivolta: Caio Marzio, generale arrogante, non fa mistero del suo disprezzo per la plebe., che muore di fame. La situazione si fa critica quando i Volsci cominciano a radunarsi nei pressi di Roma guidati dal comandante Tullo Aufidio, acerrimo nemico di Caio Marzio. È l'inizio di una guerra al termine della quale anche Volumnia ha un ruolo chiave.