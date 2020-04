L’appuntamento per l’Italia è alle 2 del mattino, nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile. Negli Stati Uniti, trasmesso in tutto il mondo, va in scena il concertone “One World Together at Home”. L’iniziativa, voluta da Lady Gaga e organizzata in collaborazione con Global Citizen, serve per raccogliere fondi a favore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e supportare gli operatori sanitari duramente colpiti dall’emergenza coronavirus. In tempi di pandemia e di distanziamento sociale, l’evento - ribattezzato il Live Aid del 21esimo secolo - non riempirà prati o stadi e non avrà palchi ma sarà un grande spettacolo da casa. Un concerto virtuale di beneficienza, quindi, con alcuni dei più grandi artisti internazionali e personaggi del mondo dello spettacolo in onda dalle proprie abitazioni (CORONAVIRUS: SPECIALE - AGGIORNAMENTI).

Dove vederlo

Il concerto sarà trasmesso negli Stati Uniti dai network Nbc, Cbs e Abc a partire dalle 20 ora locale (le 2 del mattino in Italia). Ma sarà visibile anche su piattaforme digitali come Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, Twitter, Yahoo e YouTube. Il concerto serale, inoltre, è preceduto da altre 6 ore di evento in streaming organizzato da Global Citizen (LA MAPPA DEI CONTAGI - LE TAPPE).

Chi si esibisce

“One World Together at Home” è il più grande assembramento musicale virtuale da quando la pandemia ha chiuso l'industria dei concerti. A presentarlo, per il pubblico anglofono, ci sono Stephen Colbert, Jimmy Kimmel e Jimmy Fallon: i re dei talk show notturni hanno il compito di passare la linea da un artista all'altro. Per l'occasione Lady Gaga ha chiamato a raccolta sul palco virtuale grandi nomi come i Rolling Stones, Stevie Wonder, Paul McCartney, Billie Eilish, Lizzo, John Legend, Billie Joe Armstrong dei Green Day, J Balvin, Elton John, Eddie Vedder, Kacey Musgraves, Burna Boy, Alicia Keys, Taylor Swift, Alanis Morissette, Usher, Chris Martin, Céline Dion, Jennifer Lopez, Sam Smith e tanti altri. Alla causa si sono uniti anche David e Victoria Beckham, Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey, Idris Elba, Priyanka Chopra Jonas. E ci sarà anche un pezzo d'Italia, tra i Paesi più colpiti dal virus, con Zucchero e Andrea Bocelli (I PAESI CON IL MAGGIOR NUMERO DI CASI - LE GRAFICHE DEI CONTAGI IN ITALIA).

Lady Gaga: “Ti amo mondo”

“Ora più che mai è importante essere gentili. Per quelli che sono malati e per quelli che non lo sono e hanno paura. Siamo insieme in questo. Ti amo mondo”, ha scritto sul suo profilo Instagram Lady Gaga. L'appuntamento intende "portare un momento di unità globale nella lotta contro il Covid-19”, ha spiegato il Ceo di Global Citizen Hugh Evans.