Nella cabina di regia per la ripresa delle attività produttive, a partire dal 4 maggio, vi saranno "anche i rappresentanti dei governi locali, che hanno espresso adesione al disegno" del governo di "un piano nazionale" con "linee guida omogenee per tutte le Regioni". Ad annunciarlo il premier Conte, precisando che "sul fronte delle misure di tutela della salute, il Governo lavora per implementare i Covid hospital, l'assistenza territoriale e usare al meglio le applicazioni tecnologiche e i test". L'Oms mette in guardia: inevitabili nuovi focolai anche dopo la riapertura. I dati della Protezione civile : 107.771 malati, 809 in più. In tutto 23.227 le vittime, con un incremento di 482. In Lombardia il 94% dei contagi. (LO SPECIALE