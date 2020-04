Coronavirus: in Lombardia 66236 casi, 163 decessi in più

Sono in totale 66236 i positivi in Lombardia, con un aumento di 855 contagiati rispetto a ieri. I decessi in più sono stati 163, per un totale di 12.213 morti. Sono i dati forniti dall'assessore regionale al Territorio e alla Protezione Civile, Pietro Foroni, durante il consueto aggiornamento sull'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA). Sono calati di 25 i ricoverati in terapia intensiva, arrivati a 922. I dimessi sono stati 417 mentre i tamponi effettuati 8824.

Foroni: "La sfida può essere ancora lunga"

"Il dato importante - ha commentato Foroni - sono i 300 nuovi ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. La sfida non è ancora vinta, può essere ancora lunga". Per questo motivio, ha aggiunto, "dobbiamo prestar la massima attenzione e rispettare le prescrizioni vigenti perché basta poco per riprendere il trend negativo".

A Milano 279 nuovi casi, a Brescia 188

Si allenta la pressione su Bergamo, con 60 nuovi positivi (in tutto sono 10.689), ma non diminuisce su Brescia, con 188 nuovi contagi per un totale di 11.9946, e su Milano, con 279 nuovi positivi (15.825 il totale odierno), che scendono a 128 considerando solo la città, con 6549 casi in tutto. A Lodi i nuovi contagi sono 10, quanti quelli registrati a Cremona.