Negli Usa hanno superato quota 737mila i casi accertati di contagio da Coronavirus e sono oltre 39mila i morti. A New York nelle ultime 24 ore si sono registrati 507 morti contro i 540 del giorno precedente. "Siamo in una fase discendente, ma la strada è ancora lunga", ha detto il governatore di New York Andrew Cuomo, sottolineando che è la prima volta che la curva della pandemia scende.



I dati a New York e negli Usa

A New York sono stati 1.384 i nuovi ricoveri contro i 1.915 del giorno prima (in totale sono 16.213). Negli States, secondo i dati della Johns Hopkins University, aggiornati alle 18.37 del 19 aprile, i decessi per Covid-19 sono esattamente 39.095, mentre sono 737.319 i pazienti positivi dall'inizio dell'emergenza, compresi morti e guariti.

Le polemiche su lockdown e riaperture



Continuano intanto le polemiche su restrizioni e riaperture. Nell'ultimo briefing sul Coronavirus, Donald Trump ha difeso i suoi tweet in cui incoraggia a "liberare" dai lockdown il Minnesota, il Michigan e la Virginia. Il presidente ha sostenuto che in alcuni Stati a suo avviso sono state prese misure eccessive ma ha glissato la domanda in cui gli si faceva notare che i manifestanti scesi in piazza violavano anche le sue linee guida sul distanziamento sociale.