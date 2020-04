Parte oggi la maxioperazione liquidità messa in campo dal Governo per dare ossigeno alle imprese bloccate dall'emergenza. L'Abi assicura che i fondi arriveranno in 24 ore: fino a 25mila euro se tutta la documentazione sarà in ordine. Per i prestiti superiori si attende la piattaforma Sace ora non disponibile, spiega Patuanelli. Nel108.257 malati, 486 in più rispetto a sabato. 23.660 le vittime, con un incremento di 433. Il numero totale dei casi è salito a 178.972, quello dei guariti a 47.055 (2.128 in più).