Coronavirus Piemonte: in calo i ricoverati, 293 nuovi positivi

In Piemonte migliorano i dati per quanto riguarda il numero dei positivi al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). L'incremento è stato di 293, dato inferiore rispetto ai 563 casi di ieri. I contagi sono in tutto 21.437. In lieve discesa il numero dei decessi: 74 quelli comunicati oggi, di cui 17 registrati nella giornata odierna, contro i 77 di domenica. Il totale complessivo è di 2.453 deceduti. A comunicarlo è l'Unità di crisi regionale.

Pressione allentata sulle terapie intensive

Continua ad allentarsi anche la pressione nella terapia intensiva, sia pure con un calo contenuto, meno tre, per un totale di 301. Inoltre, si aggiungono altri 143 guariti, portando il bilancio complessivo a 2768. Altri 1667 pazienti sono considerati in via di guarigione. I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.108, con un calo di 188 rispetto al dato di 24 ore prima. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.140. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 102.082, di cui 51.725 risultati negativi.