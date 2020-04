Apertura in rialzo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, lunedì 20 aprile, all'avvio ha segnato 232 punti base, contro i 226 della chiusura di venerdì 17. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,85% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento del 17 aprile

Ieri, venerdì 17 aprile, lo spread aveva chiuso a 226 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,78%. In apertura il differenziale aveva segnato 224 punti, in calo rispetto ai 230 della chiusura del giorno precedente. Giornata positiva per le Borse europee. Piazza Affari aveva concluso la settimana in rialzo: il Ftse Mib aveva guadagnato l'1,71% a 17.055 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Bene anche le altre principali Borse europee. La migliore era stata Parigi (+3,42%) a 4.499 punti, seguita da Francoforte (+3,15%) a 10.625 punti, Londra (+2,82%) a 5.786 punti e Madrid (+1,66%) a 6.875 punti.