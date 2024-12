Natale, italiani preferiscono montagna: cresce l’interesse per kit sci

Introduzione

Per le vacanze in molti, nonostante gli aumenti, si concederanno un soggiorno sulla neve. L’amore degli italiani per la montagna è confermata anche da Idealo, portale internazionale leader europeo nella comparazione prezzi: a ridosso del periodo di feste, ha riscontrato sulla propria piattaforma una rilevante crescita di interesse per molti prodotti della categoria montagna outdoor