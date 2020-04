Apertura in calo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, giovedì 16 aprile, all'avvio ha segnato 229,8 punti base, contro i 235 della chiusura di mercoledì 15. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,84% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Dopo il forte calo di ieri, Piazza Affari apre in deciso rialzo: il Ftse Mib segna in avvio un +1,7% a quota 17.003 punti. Anche le Borse europee iniziano la giornata in positivo. Francoforte registra un +1,37% con il Dax a quota 10.420 punti. Parigi segna un +1,12% con il Cac 40 a 4.402 punti mentre Londra è a +0,59% con il Ftse 100 a 5.630 punti.

L’andamento del 15 aprile

Mercoledì 15 aprile, lo spread ha chiuso in rialzo a 235 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,88%. In apertura il differenziale aveva segnato 224 punti base, in netto rialzo rispetto ai 216 della chiusura del giorno precedente, e durante la giornata aveva toccato un massimo di 245 punti. Giornata nera per le Borse europee. Piazza Affari ha concluso in forte calo appesantita dalle banche: l'indice Ftse Mib ha ceduto il 4,78% a 16.719 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). In rosso al termine della seduta anche Parigi (-3,76%), Francoforte (-3,9%), Londra (-3,34%) e Madrid (-3,79%). L'indice StoxxEurope600, che raggruppa i principali titoli quotati sui listini del Vecchio continente, ha segnato un calo del 3,2%, che equivale a 217 miliardi "bruciati" in una giornata.

