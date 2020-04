Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), mercoledì 15 aprile, ha aperto a 224 punti base, in netto rialzo rispetto ai 216 della chiusura del giorno precedente. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,83% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio di seduta debole per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo 0,6% a 17.451 punti. Apertura in calo anche per le altre borse europee. Parigi cede lo 0,27% a 4.511 punti, Francoforte lo 0,17% a 10.678 punti e Londra lo 0,46% a 5.764 punti.

L'andamento del 14 aprile

Il 14 aprile, lo spread aveva aperto a 206 punti per poi chiudere in netto rialzo a quota 216, con il tasso sul decennale del Tesoro all'1,77%. La Borsa di Milano ha chiuso in rosso: il Ftse Mib perde lo 0,36% a 17.558 punti. Chiusura in positivo per le altre principali Borse europee, tranne Londra (-0,87%) a 5.791 punti. La migliore è stata Francoforte (+1,25%) a 10.696 punti, seguita da Madrid (+0,54%) a 7.108 punti e Parigi (+0,38%) a 4.523 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).