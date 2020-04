In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 181.228 (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE GRAFICHE). Di questi, 108.237 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.822, per un totale di 48.877. Il totale delle vittime è di 24.114, 454 in più rispetto a ieri, 19 aprile. Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 2.573, 62 in meno rispetto a ieri, “il numero più basso da un mese a questa parte” secondo quanto spiegato dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Il dato è in calo per il diciassettesimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 24.906 sono poi ricoverati con sintomi e 80.758 sono in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti nella giornata di oggi sono 41.483 in più, per un totale di 1.398.024, di cui quasi 661mila sono stati effettuati in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Per la prima volta è stato fornito anche il numero complessivo delle persone sottoposte a tampone: sono 943mila. La cifra dei tamponi giornalieri, infatti, include anche i tamponi fatti “in uscita”, ovvero le persone che dopo la malattia o l’isolamento domiciliare vengono sottoposti a uno o 2 tamponi prima di poter essere definiti “guariti”. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio (IN LOMBARDIA ZERO NUOVI CONTAGI NON PRIMA DI FINE GIUGNO - FOTO SIMBOLO – IN ARRIVO L’APP PER IL TRACCIAMENTO DEI CONTAGI - I NUMERI DELL'ITALIA - CHI SONO GLI ESPERTI DELLA TASK FORCE PER LA FASE 2).

I dati regione per regione

Dai dati della Protezione Civile emerge che i contagiati sono:

34.587 in Lombardia

13.522 in Emilia-Romagna

14.557 in Piemonte

10.061 in Veneto

6.568 in Toscana

3496 in Liguria

3.212 nelle Marche

4.365 nel Lazio

3.019 in Campania

1.929 nella Provincia di Trento

2.810 in Puglia

1.190 in Friuli Venezia Giulia

2.210 in Sicilia

2.062 in Abruzzo

1.540 nella provincia di Bolzano

424 in Umbria

854 in Sardegna

828 in Calabria

548 in Valle d’Aosta

242 in Basilicata

213 in Molise.

Quanto alle vittime, se ne registrano:

12.376 in Lombardia

3.079 in Emilia-Romagna

2.409 in Piemonte

1.112 in Veneto

667 in Toscana

957 in Liguria

822 nelle Marche

349 nel Lazio

309 in Campania

366 nella provincia di Trento

326 in Puglia

239 in Friuli Venezia Giulia

203 in Sicilia

263 in Abruzzo

249 nella provincia di Bolzano

58 in Umbria

86 in Sardegna

75 in Calabria

127 in Valle d’Aosta

24 in Basilicata

18 in Molise.

Borrelli: “Disponibili 19mila posti per l’autoisolamento”

Per chi, risultato positivo al coronavirus, non può mettersi in isolamento nella propria abitazione, Borrelli ha detto che sono a disposizione oltre 19mila posti, 6.800 dei quali resi disponibili dallo Stato e altri 12.230 sparsi in 262 strutture reperite dagli enti locali. Il dato è frutto del censimento effettuato con le Regioni per capire le disponibilità per la sorveglianza sanitaria e l’isolamento dei positivi. Al momento di questi 19mila posti ne sono occupati 4.146.

Richeldi: “Epidemiologi dicono che decessi saranno gli ultimi a calare”

A commentare il dato sui decessi, ancora in crescita, è intervenuto Luca Richeldi del Comitato tecnico scientifico (Cts), che ha affiancato Borrelli nella conferenza stampa. “Il parametro dei deceduti non va nella direzione voluta, ma gli epidemiologi ci dicono che sarà l’ultimo a calare - ha detto -. Questo ha varie spiegazioni epidemiologiche, ma deve far riflettere su quanto successo e succede: la battaglia certo non è vinta, è un periodo di relativa tregua nella diffusione del virus, ma non è il momento di abbassare la guardia”.

Aperto bando per 1.500 operatori sanitari

Borrelli ha anche spiegato che è online e scadrà mercoledì, 22 aprile, un bando “per reclutare 1.500 operatori socio sanitari destinati a Rsa, residenze per disabili e anziani e istituti penitenziari”. È aperto anche un altro bando per reclutare un nuovo contingente di medici per integrare la task force che già opera nelle regioni più colpite dall’epidemia e che invece scadrà giovedì, 23 aprile.

Data ultima modifica 20 aprile 2020 ore 18:28