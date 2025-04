Miley Cyrus ha pubblicato i nuovi brani Prelude e Something Beautiful

Il nuovo progetto discografico, in arrivo sul mercato il 30 maggio, uscirà a circa due anni di distanza dall’acclamato Endless Summer Vacation contenente Flowers, brano vincitore di due statuette alla 66esima edizione dei Grammy Awards nelle categorie Record of the Year e Best Pop Solo Performance

Miley Cyrus (FOTO) è tornata. L’artista statunitense ha pubblicato due singoli estratti dal nono album Something Beautiful in uscita a maggio: Prelude e la title track. Le canzoni sono state accompagnate dai videoclip.

miley cyrus, i video dei nuovi brani Miley Cyrus continua a stupire il pubblico. L’artista ha svelato l’atteso ritorno con il nuovo progetto discografico Something Beautiful, in arrivo sul mercato il 30 maggio e prodotto dalla cantante stessa insieme a Shawn Everett. In attesa della distribuzione dell’album, la voce di We Can't Stop ha lanciato due singoli: Prelude e la title track. Approfondimento Miley Cyrus annuncia il nuovo album Something Beautiful

Something Beautiful sarà un visual album composto da tredici brani, tra questi anche End of the world, anticipato da un breve teaser su Instagram e in uscita giovedì 3 aprile. Il nuovo disco arriverà a circa due anni di distanza dall’acclamato Endless Summer Vacation, certificato disco di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di un milione di copie. Tra i singoli dell’album troviamo Flowers, brano vincitore di ben due statuette alla 66esima edizione dei Grammy Awards nelle categorie Record of the Year e Best Pop Solo Performance. Approfondimento Miles Cyrus, è uscito il nuovo singolo Beautiful That Way

Nel corso degli anni Miley Cyrus ha lanciato album di enorme successo, tra questi ricordiamo Can’t Be Tamed, Bangerz e Plastic Hearts. Per quanto riguarda i singoli, troviamo Party in the U.S.A., Wrecking Ball, Adore You, Slide Away e Midnight Sky. Spazio anche alle collaborazionI: da Don’t Call Me Angel con Ariana Grande e Lana Del Rey a Prisoner con Dua Lipa.