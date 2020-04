Un concerto virtuale di beneficienza con alcuni dei più grandi artisti internazionali e personaggi del mondo dello spettacolo. Il tutto per raccogliere fondi e supportare gli operatori sanitari duramente colpiti dalla pandemia di coronavirus (LO SPECIALE - AGGIORNAMENTI). L’evento, annunciato dalla regina del pop Lady Gaga, si chiamerà "One World: Together at Home", e sarà trasmesso su più reti televisive e digitali in tutto il mondo il 18 aprile. Tra i big della musica che si esibiranno ci sono tra gli altri Paul McCartney, Lizzo, Billie Eilish. I live saranno presentati da conduttori come Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon e Stephen Colbert.

Il progetto svelato all’Oms

Lady Gaga si è collegata in video durante il briefing sul coronavirus dell'Organizzazione mondiale della Sanità per svelare il progetto, uno sforzo congiunto con il gruppo Global Citizen. La cantante ha detto di aver contribuito a mettere in piedi la lista dei partecipanti. Al momento gli organizzatori hanno già raccolto 35 milioni di dollari per aiutare durante questa emergenza, ha detto Gaga. I soldi andranno a beneficio del Fondo dell’Oms per combatter il covid-19. Il loro obiettivo è raccogliere fondi in anticipo sulla trasmissione in modo che gli spettatori possano "sedersi e godersi lo spettacolo”. "Grazie all'Oms per la sua leadership nella lotta contro il Covid-19 e a tutti gli operatori sanitari negli Stati Uniti e nel resto del mondo”, ha detto Lady Gaga. “Il mio cuore è con tutti i medici", ha aggiunto la popstar presentando l’iniziativa (LA MAPPA DEI CONTAGI - LE TAPPE).

Chi partecipa

L’elenco degli artisti e personalità che hanno dato la propria disponibilità per il concerto vede nomi come Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Chris Martin, David Beckham, Elton John, John Legend, Keith Urban, Stevie Wonder e altri (I PAESI CON IL MAGGIOR NUMERO DI CASI - LE GRAFICHE DEI CONTAGI IN ITALIA).