"Con il decreto appena approvato diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle nostre imprese, 200 per il mercato interno, altri 200 per potenziare il mercato dell'export. E' una potenza di fuoco. Non ricordo un intervento così poderoso nella storia della nostra Repubblica per il finanziamento alle imprese, una cifra enorme". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Cdm che ha dato il via libera al provvedimento che prevede sostegni alle aziende coinvolte nell'emergenza Coronavirus.