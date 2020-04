In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 135.586 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE GRAFICHE CON I NUMERI DEI CONTAGI). Di questi, 94.067 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.555, per un totale di 24.392. Il totale delle vittime è 17.127, 604 in più rispetto a ieri. Sono 3.792 i pazienti nei reparti di terapia intensiva, 106 in meno rispetto a ieri. Dei 94.067 malati complessivi, 28.718 sono poi ricoverati con sintomi - 258 in meno rispetto a ieri - e 61.557 sono in isolamento domiciliare. Sono questi i dati del consueto bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio (COME LEGGERE I NUMERI - DOMANDE E RISPOSTE DEGLI ESPERTI - LE FOTO SIMBOLO - LA MAPPA DEI CONTAGI IN ITALIA).

I dati regione per regione

Dai dati della Protezione civile emerge le persone attualmente contagiate sono:

28.343 in Lombardia

13.048 in Emilia-Romagna

9.965 in Veneto

10.704 in Piemonte

3.738 nelle Marche

5.427 in Toscana

3.212 in Liguria

3.365 nel Lazio

2.765 in Campania

1.379 in Friuli Venezia Giulia

1.890 in Trentino

1.301 in provincia di Bolzano

2.137 in Puglia

1.859 in Sicilia

1.491 in Abruzzo

846 in Umbria

593 in Valle d'Aosta

821 in Sardegna

733 in Calabria

185 in Molise

265 in Basilicata

Le vittime sono:

9.484 in Lombardia

2.180 in Emilia-Romagna

695 in Veneto

1.319 in Piemonte

630 nelle Marche

369 in Toscana

620 in Liguria

216 in Campania

238 nel Lazio

164 in Friuli Venezia Giulia

209 in Puglia

174 in provincia di Bolzano

125 in Sicilia

172 in Abruzzo

49 in Umbria

100 in Valle d'Aosta

244 in Trentino

60 in Calabria

52 in Sardegna

13 in Molise

14 in Basilicata