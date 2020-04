La curva del contagio ha iniziato a scendere ( Il bollettino della Protezione civile ): i casi totali sono 135.586, le persone attualmente positive 94.067, i decessi17.127, 604 in 24 ore. Il commissario all'emergenza Domenico Arcuri smorza gli entusiasmi: "Resteremo in casa anche a Pasqua". E poi avverte: "Porteremo le mascherine ancora per molto tempo". Ora il Paese si avvia verso la fase 2 che, probabilmente sarà a due step: il primo, dopo Pasquetta, per le attività produttive e il secondo, forse a maggio, per riprendere a spostarsi e ad uscire di casa ( LO SPECIALE MAPPA DEL CONTAGIO ).