La Francia proroga le misure restrittive per il contenimento del Sars-Cov2 oltre il 15 aprile. A renderlo noto è l'Eliseo, precisando che il presidente Emmanuel Macron si rivolgerà ai francesi nel pomeriggio di lunedì 13 aprile per illustrare le sue decisioni sulla lotta contro la pandemia di Coronavirus nelle prossime settimane. La presidenza non ha precisato quanto durerà il confinamento dei cittadini transalpini, cominciato il 17 marzo e già prolungato una prima volta di 15 giorni (GLI AGGIORNAMENTI SUL CORONAVIRUS - LO SPECIALE - LA DIFFUSIONE GLOBALE DEL VIRUS - LE NOTIZIE DELLA FARNESINA SULLA FRANCIA).

La situazione in Francia

Il numero dei morti negli ospedali francesi è cresciuto di 541 unità nelle ultime 24 ore e il totale sale a 10.869 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Sono oltre 113mila i casi di contagio da Covid-19 in Francia dall'inizio della pandemia, 30.375 le persone attualmente ricoverate in ospedale, inclusi 7.148 casi gravi in ​​terapia intensiva. Sono 21.254 le persone che hanno lasciato l'ospedale dopo essere guariti.