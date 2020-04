Il premier britannico Boris Johnson resta in condizioni “clinicamente stabili” ma “risponde ai trattamenti” in terapia intensiva al St Thomas Hospital di Londra (LA FOTOSTORY DEL PREMIER BRITANNICO - PERSONE MANDANO FIORI A DOWNING STREET). È quanto fa sapere una portavoce di Downing Street nell’ultimo aggiornamento sul primo ministro affetto da Coronavirus e ricoverato in terapia intensiva. Johnson, secondo quanto riferito, non è in grado al momento “di lavorare”, ma è cosciente e “su di morale”. Nel frattempo sono oltre 55.900 i contagi nel Regno Unito, secondo i dati dell'8 aprile della mappa globale sul Covid-19 elaborata dalla Johns Hopkins University. Sono 936 i nuovi decessi per Covid-19 nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime a 7.172. Oltre 300 i guariti totali (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - MAPPA DEL CONTAGIO - I CASI NEL MONDO - LE NOTIZIE DELLA FARNESINA SUL REGNO UNITO).

Le ultime notizie su Boris Johnson

La portavoce di Downing Street ha parlato delle condizioni del premier nel briefing giornaliero con i giornalisti dopo la riunione del consiglio di gabinetto ristretto (il cosiddetto 'war cabinet') che si svolge quotidianamente sull'emergenza Coronavirus e che è ora presieduta dal ministro Dominic Raab (CHI È), supplente di Johnson. Citando le ultime informazioni rilasciate dal team medico, la portavoce ha fatto sapere che Johnson pur ricevendo ossigeno, non ha bisogno dell'assistenza - che sarebbe invasiva e allarmante - di un ventilatore meccanico .

Verso una proroga del lockdown

In Gran Bretagna si va verso una proroga del lockdown, secondo quanto emerso dall’ultima riunione di gabinetto a Downing Street. Le restrizioni, in vigore dal 23 marzo, saranno soggette a verifica come previsto alla scadenza delle tre settimane, cioè lunedì dopo Pasqua. Ma un portavoce del governo ha di fatto escluso fin d'ora modifiche ricordando come i consiglieri medico-scientifici dell’esecutivo britannico abbiano definito ieri prematura qualunque ipotesi di allentamento almeno fino a quando il picco dell'epidemia non sarà stato chiaramente superato. "Per ora - ha tagliato corto la fonte di Downing Street - dobbiamo concentrarci in uno sforzo senza sosta per fermare la diffusione di questa malattia, mentre lavoriamo per rafforzare le strutture dell'Nhs", il servizio sanitario nazionale britannico.

I test agli operatori della sanità

Sempre Downing Street ha reso noto che sono saliti a 20.000 gli operatori del servizio sanitario britannico (Nhs) in prima linea contro il Coronavirus e loro familiari sottoposti finora a test sull'infezione. Un’informazione che arriva dopo le polemiche sui ritardi nei tamponi, soprattutto per medici e infermieri, indicando un aumento della media quotidiana delle persone testate in tutto il Regno Unito oltre quota 14.000. L'obiettivo indicato dal governo è arrivare a 25.000 tamponi al giorno per fine mese e a 75.000 ulteriori test sugli anticorpi, una volta che anche questi saranno disponibili.

Linea di sostegno psichico per sanitari

Il Regno Unito ha inoltre previsto la nascita di una linea telefonica di sostegno psicologico affidata a specialisti di salute mentale, per aiutare il personale del servizio sanitario nazionale (Nhs) e di tutti i servizi d’emergenza. Intanto Downing Street ha annunciato pure per venerdì l'inaugurazione di un secondo ospedale temporaneo ad hoc per far fronte al Covid-19 dopo quello realizzato a tempo di record a Londra da 4000 letti in un quartiere fieristico: a Birmingham, con 500 posti disponibili allargabili fino a 2000.

Nuove restrizioni per l'accesso ai bus

Londra ha previsto anche nuove regole più restrittive per l'accesso dei passeggeri sui classici bus rossi rimasti operativi in quanto servizi pubblici essenziali, sullo sfondo dell'aggravarsi del numero di contagi e di morti fra i conducenti. Lo ha annunciato oggi il sindaco laburista della capitale, Sadiq Khan, aggiornando ad almeno 14 il totale di lavoratori del trasporto pubblico cittadino di Transport for London (Tfl) rimasti finora vittime del Covid-19. Fra le nuove norme - in aggiunta a quelle precedenti, considerate "insufficienti" da alcuni autisti - l'obbligo d'ingresso dei passeggeri dalla sola porta centrale.