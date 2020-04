Ministro degli Esteri del Regno Unito, primo segretario di Stato e ora reggente di Boris Johnson (CHI È): Dominic Raab, 46 anni, conservatore, è colui che porterà avanti le attività del governo di Londra ad interim finché il premier britannico sarà impossibilitato a svolgere le proprie funzioni a causa del contagio da coronavirus che ne ha reso necessario il ricovero in terapia intensiva (LO SPECIALE - LE TAPPE DELL'EPIDEMIA - LE FOTO SIMBOLO). Raab, ex avvocato, è stato eletto in Parlamento nel 2010 ed è entrato nell’esecutivo per la prima volta nel 2017, nel gabinetto di Theresa May.

Figlio di un ebreo della Repubblica Ceca

Raab è nato e cresciuto nella contea del Buckinghamshire. Suo padre, morto quando lui aveva 12 anni, era un ebreo originario della Repubblica Ceca, che nel 1938 fuggì dai nazisti trasferendosi nel Regno Unito. Prima di avviarsi verso la carriera politica, Raab ha studiato a Oxford e Cambridge, diventando avvocato specializzato in diritto internazionale. È sposato e ha due figli.

La polemica con May

Raab è un euroscettico e sostenitore della Brexit. Chiamato al governo dall’allora premier Theresa May, è stato prima ministro della Giustizia e poi della Casa. Nell’estate del 2018 è stato nominato ministro per la Brexit nel suo esecutivo, salvo poi dimettersi in autunno in polemica con quelle che a suo parere erano le eccessive concessioni di May all’Unione europea.

Ministro nel governo Johnson

Dopo l’annuncio del ritiro di May, si è candidato per succederle, ma la corsa è stata vinta da Johnson. Il quale, nel nuovo gabinetto, lo ha nominato primo segretario di Stato e ministro degli Esteri: si tratta della carica più alta in grado dopo quella di primo ministro, motivo per cui ora Raab si trova a fare le veci del premier, nell’attesa che il capo dell’esecutivo sia di nuovo in grado di guidare il governo.