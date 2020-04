Coronavirus, in Germania per il sussidio bastano pochi giorni

I singoli Stati stanno rispondendo all'emergenza economica legata alla pandemia con una pioggia di miliardi. Chi più chi meno, ognuno in base alle possibilità ma tutti hanno previsto delle forme di aiuto o sussidi per cittadini e imprese. Il problema è: quanto tempo ci mettono questi soldi ad arrivare a chi ne ha bisogno? Burocrazia e controlli possono far sì che per avere materialmente in tasca gli aiuti passi parecchio tempo. In Italia le richieste per il bonus da 600 euro il primo giorno hanno mandato in tilt il sito dell'Inps (GLI AGGIORNAMENTI SUL CORONAVIRUS - LO SPECIALE - LA DIFFUSIONE GLOBALE DEL VIRUS - LE NOTIZIE DELLA FARNESINA SULLA GERMANIA - EMERGENZA PASTA IN GERMANIA: TRENI SPECIALI DALL'ITALIA).

Il caso della Germania

Il Nord Europa invece sembra confermare la sua fama di efficienza. Le testimonianze in arrivo dalla Germania ad esempio raccontano che uno dei sussidi assimilabili ai 600 euro italiani (quello per autonomi e piccole imprese che può arrivare fino a 15mila euro a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'attività ma che i singoli stati federali possono incrementare) arriva molto velocemente, pochi giorni dopo la richiesta fatta tramite l'apposito portale. Berlino ad esempio in pochi giorni ha distribuito quasi un miliardo e mezzo a 150mila lavoratori autonomi, free lance, artisti. 5 mila euro al mese arrivati con bonifico e senza intoppi informatici.

In Svizzera bastano 48 ore

Stessa rapidità in Svizzera. Qui però non si tratta di sussidi ma di prestiti per le piccole e medie imprese, con la garanzia dello Stato, erogati nel giro di 48 ore, mentre per i lavoratori autonomi è stato esteso il sussidio di disoccupazione normalmente riservato ai dipendenti. Meccanismi dunque approvati con grande tempismo e con lo stesso tempismo messi in pratica per far arrivare i soldi a chi ne ha bisogno. La chiave fondamentale per il successo di questi piani di sostegno pubblico.