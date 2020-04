Emergenza pasta in Germania: treni speciali dall'Italia per rifornire i supermercati

La Germania teme di rimanere senza pasta a causa dell'emergenza coronavirus, tanto che la catena di supermercati del marchio Aldi sta mandando treni speciali in Italia per poter fare scorta. ''Diversi treni speciali hanno già portato oltre 60mila pacchi di fusilli, più di 75mila pacchi di penne e 250mila pacchetti di spaghetti dall'Italia a Norimberga, come prima consegna'', si legge in un comunicato diffuso oggi dall'Aldi. Le domande di pasta sono aumentate in questo periodo in Germania e la catena di supermercati spiega di avere delle difficoltà a soddisfarle. La Schenker, il dipartimento di logistica delle ferrovie tedesche Deutsche Bahn, ha spiegato di aver già provveduto alla presa in consegna di oltre duecento tonnellate di pasta in dieci camion, su oltre 300 pallet. (GERMANIA VARA PIANO ECONOMICO DA 1.100 MILIARDI)

Difficoltà dei trasporti

Alimenti a lunga durata come la pasta sono attualmente molto richiesti. "Oltre all'elevata domanda, le difficili condizioni generali rappresentano una grande sfida - si legge nella nota del supermercato tedesco - in particolare le ridotte capacità di trasporto. Uno dei nostri principali fornitori è a Nola, in provincia di Napoli. I camion trasportano le merci dalla fabbrica al nord Italia, dove continua sulle rotaie ferroviarie. Il trasporto richiede più tempo del solito: non dipendiamo più da un solo vettore" - fa sapere l'Aldi. La società ha affermato che i camion sono stati utilizzati anche per introdurre i rifornimenti, che sono stati portati nella città di Norimberga e poi distribuiti in 650 negozi Aldi. (I NUMERI DELLA PANDEMIA IN GERMANIA)