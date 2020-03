Coronavirus, in Germania oltre 36.500 casi e quasi 200 morti

È salito a oltre 36.500 il numero dei contagi da Coronavirus in Germania dove, secondo i dati del Robert Koch Institute riportati da Reuters, le vittime sono 198, 50 in più in 24 ore (GLI AGGIORNAMENTI - LE INFORMAZIONE DELLA FARNESINA SULLA GERMANIA). Numeri ancora più alti quelli riportati invece dalla Johns Hopkins University e da Bild, che parlano di oltre 37mila casi e più di 200 morti. Intanto ieri il Bundestag tedesco ha varato un bilancio aggiuntivo per finanziare il pacchetto di aiuti per l'emergenza che prevede nuovi debiti per 156 miliardi di euro (LO SPECIALE - LE TAPPE - I PAESI CON IL MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI - LA SITUAZIONE IN ITALIA: MAPPA - LA DIFFUSIONE GLOBALE IN UNA MAPPA ANIMATA)

Il piano economico

Il piano varato dal Bundestag, che venerdì prossimo passerà al Bundesrat (il parlamento delle regioni) per l'approvazione finale, complessivamente è di 1.100 miliardi di euro, e nel bilancio aggiuntivo rientra un programma di spese da 122,5 miliardi di euro. Sono previste sovvenzioni dirette da 50 miliardi per le piccole imprese, per gli autonomi, e per il potenziamento degli ospedali. Allo stesso tempo, il governo federale prevede di riscuotere 33,5 miliardi e mezzo di euro in meno di tasse a causa delle massicce conseguenze economiche dell'emergenza Covid-19. Il Bundestag ha dato inoltre l'ok a un fondo di salvataggio di 600 miliardi per le grandi aziende.

Nessuno stop agli esami di maturità

Nonostante l’emergenza Coronavirus, i ministri competenti dei 16 Land tedeschi hanno confermato che l’esame di maturità si farà. "Al momento attuale i Laender stabiliscono che una disdetta degli esami non è necessaria", hanno concordato i ministri. Sulle ulteriori procedure deciderà la conferenza dei ministri dell'istruzione.