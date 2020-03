Coronavirus, primo morto in Uzbekistan

Primo morto per coronavirus in Uzbekistan dove le autorita' hanno decretato la 'chiusura' di citta' e distretti per contrastare la diffusione del contagio. La vittima e' un 72enne di Namangan, con malattie pregresse; restrizioni sono state adottate per le citta' di Navoi e Zarafshan, mentre a Bukhara, popolare destinazione

turistica, le autorita' hanno deciso di chiudere i confini della citta'. Il presidente Shavkat Mirziyoyev ha anche annunciato bonus per i medici e gli operatori sanitari in prima linea, dai 500 ai 2.500 dollari ogni due settimane.