Coronavirus, Boris Johnson: "Sono positivo, sintomi lievi"

Il premier britannico Boris Johnson è risultato positivo al coronavirus (IL LIVEBLOG - CHARLOTTE, LOUIS E GEORGE APPLAUDONO PER I MEDICI INGLESI. VIDEO - UK, PALAZZI IN BLU PER RINGRAZIARE MEDICI. FOTO) ed è in auto-isolamento. A comunicarlo è stato lo stesso Johnson in un video postato sul suo profilo twitter e lo riporta anche Downing Street precisando che i sintomi sono al momento "leggeri".

Downing Street: "Johnson continua a lavorare"

Il tampone è stato eseguito ieri dopo che il primo ministro conservatore aveva accusato sintomi definiti leggeri di contagio da Covid-19. "Dopo aver manifestato sintomi lievi ieri, il Primo Ministro è stato sottoposto al test sul coronavirus su personale consiglio del chief medical officer, il professor Chris Whitty", ha detto oggi una portavoce di Downing Street. "Il test è stato eseguito da personale del servizio sanitario nazionale britannico qui al numero 10 e il risultato è stato positivo". La portavoce ha precisato che comunque Johnson al momento non ha smesso di lavorare e "continua a guidare la risposta del governo all'emergenza coronavirus". Nei giorni scorsi era stato precisato che, in caso d'impedimento, la guida dell'esecutivo sarebbe passata temporaneamente al suo vicario di fatto, il titolare degli Esteri, Dominic Raab.