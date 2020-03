Coronavirus, in Spagna oltre 56mila contagi e 4mila vittime

Sono oltre 4mila le vittime del Coronavirus in Spagna, dove i contagi hanno raggiunto quota 56.000 (GLI AGGIORNAMENTI - LE NOTIZIE DELLA FARNESINA SULLA SITUAZIONE IN SPAGNA - LA SPAGNA CHIEDE AIUTO ALLA NATO). I morti sono stati 655 in più in 24 ore, per la prima volta in diminuzione nell’ultima settimana con 83 in meno di quelli registrati mercoledì. Lo riporta El País citando l'ultimo bilancio del ministero della Salute (LO SPECIALE - LE TAPPE - I PAESI CON IL MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI - LA SITUAZIONE IN ITALIA: MAPPA - LA DIFFUSIONE GLOBALE IN UNA MAPPA ANIMATA).

Sánchez a colloquio con l’Ue

Secondo quanto riporta El País, stamattina il governo spagnolo ha ottenuto ampio sostegno al Congresso sull’attuazione delle misure economiche e sociali per affrontare l’emergenza Coronavirus e sull’estensione dello stato di emergenza. Il presidente del governo, Pedro Sánchez, parteciperà giovedì in videoconferenza a una riunione del G20, e successivamente a un vertice con i leader dell'Ue, per discutere della risposta economica necessaria a contrastare l’impatto della pandemia.