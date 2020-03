Con l’emergenza legata al Covid-19, crescono sempre più anche le domande relative al contagio e a come poter evitare di contrarre e diffondere la malattia. Non solo, crescono anche quelle relative al coronavirus, il microrganismo che la provoca, e su quali sono i comportamenti da seguire. In un mare di notizie nel quale non sempre è facile districarsi, assume ancor più importanza il ruolo degli esperti, chiamati a guidare le persone verso informazioni certificate e affidabili. Qui di seguito trovate le risposte di professori, virologi e dottori intervenuti a Sky Tg24 per fare chiarezza (LA DIRETTA – LO SPECIALE – IL PROTOCOLLO SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI – LA SITUAZIONE IN ITALIA - COME DIFENDERSI DAL CONTAGIO).

Le risposte dei virologi Rovida e Clementi

La virologa del Policlinico San Matteo di Pavia Francesca Rovida spiega che il coronavirus è un virus di tipo respiratorio e che quindi si trasmette per via aerea. I sintomi, ha aggiunto, possono andare dai più lievi, come rinite, tosse e febbre, ad altri più complicati come insufficienza respiratoria e polmonite. Massimo Clementi, ordinario di microbiologia e virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele sottolinea come dal virus si guarisce spontaneamente, perché non essendoci terapie specifiche e la possibilità di immunizzare i pazienti, questi ultimi sviluppano un’immunità durante l’infezione (VIDEO).

Le risposte della dottoressa Roberta Villa

La dottoressa Roberta Villa chiarisce quando una persona è contagiosa, evidenziando che c'è un equivoco tra sintomatici e asintomatici e che la persona completamente asintomatica che sta bene, tendenzialmente, non trasmette il virus. Ricorda che è importante non sottovalutare i primi sintomi per proteggere chi ci sta intorno. Spiega poi che, nel momento in cui la febbre diventa alta e c’è una difficoltà respiratoria, è necessario rivolgersi alle autorità sanitarie, al 112 o alle autorità regionali (VIDEO).

Le risposte del virologo Fabrizio Pregliasco

Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano, parla del tempo di incubazione del virus - il dato consolidato in tutto il mondo è una variabilità da 2 a 11 giorni con un valore medio di 5,2 giorni - e degli studi in corso sulle possibili cure, spiegando che la terapia utilizzata al momento è la stessa che viene usata per il trattamento delle polmoniti virali. Quanto a un vaccino ipotizza tempi lunghi: uno o due anni (VIDEO).

Le risposte del virologo Pier Luigi Lopalco

Pier Luigi Lopalco, virologo e professore di Igiene all’Università di Pisa, spiega l’importanza dello stare attenti alla vicinanza tra una persona e l’altra e la ragione per cui è stata bandita la stretta di mano: perché le persone sono abituate a tossire nella mano. Aggiunge poi che il virus sulle superfici può sopravvivere anche a lungo, anche se questa non rappresenta comunque la principale fonte di trasmissione (VIDEO).

Data ultima modifica 19 marzo 2020 ore 14:36