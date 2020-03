Coronavirus, firmato il protocollo sulla sicurezza dei lavoratori

È stato firmato il protocollo sulla sicurezza dei lavoratori, per definire misure condivise ed efficaci contro il coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI). L’intesa tra sindacati e imprese è stata raggiunta dopo un lungo confronto andato avanti per tutta la notte, anche in videoconferenza con il governo. Nell’attesa di attuare il "protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, le fabbriche faranno qualche giorno di chiusura. L’esecutivo, comunque, ha assicurato ammortizzatori sociali per tutti.

Furlan, Cisl: “Protocollo molto chiaro e dettagliato”

Annamaria Furlan, segretaria generale della Cisl, ha spiegato che si tratta di “un protocollo molto chiaro e dettagliato che ora va attuato in tutte le aziende e in tutti i luoghi di lavoro", per contenere la diffusione del coronavirus e per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, "anche utilizzando un periodo di sospensione della produzione e delle attività". "Si potranno usare gli ammortizzatori sociali, il lavoro agile, una diversa organizzazione, sino a quando gli interventi di messa in sicurezza del luogo di lavoro non saranno ultimati", ha aggiunto. E ancora: “È stata una lunga notte di discussione, ma alla fine è prevalso un senso di comune responsabilità e di positiva unità che ci porterà ad adottare tutte quelle soluzioni straordinarie e urgenti che potranno favorire il contrasto nei luoghi di lavoro alla diffusione del virus in ragione delle specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali. La nostra priorità rimane quella di tutelare la salute e il reddito di tutti i lavoratori italiani".