Crisi Stellantis, il gruppo perde il 10,8%. Mercato auto in calo

Introduzione

Stellantis continua a registrare una diminuzione delle vendite nel Vecchio Continente. In un mercato che chiude in rosso il mese di novembre (-2%), con le sole ibride in crescita, il gruppo guidato da John Elkann perde il 10,8% rispetto allo stesso mese del 2023 con la quota che scende dal 14,8% di un anno fa al 13,5%. Negli undici mesi Stellantis ha venduto 1.843.335 auto, il 7,4% in meno del 2023. Le difficoltà del settore rendono necessario l'intervento dell’Unione europea che, ha spiegato la Commissione in una nota, si prepara ad aprire una fase di dialogo strategico sul futuro dell'industria automobilistica a gennaio. "Dobbiamo sostenere questa industria nella profonda e dirompente transizione che ci attende. E dobbiamo garantire che il futuro delle automobili resti saldamente radicato in Europa", ha affermato la presidente Ursula von der Leyen.