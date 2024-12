Banche più solide d'Italia, la classifica della Bce

Introduzione

Gli istituti europei escono dalla stagione dei tassi alti con i bilanci rimpolpati, un capitale complessivamente "solido" e una qualità dei prestiti "robusta". Lo ha detto la Bce, la Banca centrale europea, che però ha anche precisato di non essere intenzionata ad abbassare la guardia. Anzi, alza lievemente i requisiti patrimoniali in vista del 2025, che porta con sé una serie di rischi: dal quadro geopolitico sempre più incerto al commercio globale, fino al real estate commerciale.

Questo emerge dal processo di revisione e valutazione prudenziale (supervisory review and evaluation process, Srep) stilato dall'Eurotower per il 2024 insieme alle priorità di vigilanza per il 2025-27. Infine la Bce ha anche aggiornato la classifica degli istituti bancari considerati più solidi secondo i requisiti di capitali individuali. In Italia spiccano soprattutto Credem, Mediolanum e Banca Intesa.