"Electrica Salsa", la nuova puntata di Sky Tg25

Un’auto elettrica? Ma costa troppo! Ma dove la ricarico? Ma non ci sono colonnine! Ma se rimango per strada? Ma non ho il garage! Ma quanto ci vuole a caricarla? È la range anxiety, l’ansia da autonomia. Ma oggi l’ansia è per tutto il settore automotive.

Che errori abbiamo fatto nel passaggio all’elettrico? Quando saremo pronti davvero? Come è cambiato il rapporto con l’auto. Alla generazione Z, per esempio, sembra non importare nulla. Perchè? Insomma, che futuro ha l’automobile?

Questa è nuova puntata di SkyTg25.