Approvato dal Cdm un nuovo decreto anti-coronavirus , che accorpa e inasprisce tutti i divieti e le sanzioni stabiliti finora per affrontare l'emergenza. Fino a 5 anni di carcere per chi viola la quarantena da positivo; fino a 3mila euro di multa per chi non rispetta le altre regole. Lo stato d'emergenza nazionale è fino al 31 luglio ma le misure restrittive potrebbero essere tolte anche prima, spiega Conte . Cala intanto per il terzo giorno consecutivo il numero dei nuovi positivi in Italia , 3.612. Risale invece quello dei decessi, 743. Bertolaso positivo.