Governo e sindacati cercano un’intesa sulle attività da chiudere per l'emergenza coronavirus e nella trattativa sembrano esserci passi avanti. Un nuovo incontro è fissato per le 12. “Molte delle nostre richieste sono state accolte, l'elenco Ateco è stato modificato, ora aspettiamo solo l'immediata promulgazione degli atti amministrativi che avverrà già in giornata”, ha detto il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo. Intanto, però, sono confermati gli scioperi dei metalmeccanici della Lombardia e del Lazio previsti per oggi. Tra chi vorrebbe incrociare le braccia, per denunciare la scarsa sicurezza sul posto di lavoro, ci sono anche i benzinai: ieri il premier Giuseppe Conte ha invitato “tutti a soprassedere” perché è un servizio essenziale. Oggi il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha convocato una conference call - che dovrebbe tenersi nel pomeriggio - con i presidenti delle associazioni di categoria dei distributori di carburanti (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO).

Confermati scioperi dei metalmeccanici della Lombardia e del Lazio

In attesa del nuovo incontro governo-sindacati, gli scioperi sono in corso e riguardano tutta l'industria metalmeccanica i cui comparti non sono stati chiusi, ad eccezione delle attività legate ai settori ospedalieri e sanitari e alla produzione di macchine per questi campi.

Passi avanti nella trattativa tra sindacati e governo

I sindacati, comunque, hanno spiegato che si va verso l'accordo con il governo sulle nuove attività da chiudere, oltre a quelle già previste dal decreto del 22 marzo. Un nuovo incontro è previsto per le 12. Passi avanti, hanno detto, sono stati fatti durante l’ultima riunione durata quasi quattro ore, ma si è comunque deciso di rivedersi alle 12 per cercare l'intesa conclusiva. Alle trattative per la revisione dell'elenco hanno partecipato Cgil, Cisl, Uil e i ministri Gualtieri e Patuanelli. Tra pause prolungate, incontri intersindacali, contatti telefonici con i singoli ministri, il confronto è durato oltre tredici ore, sino a notte fonda.

I sindacati: “Importanti modifiche”

Cgil, Cisl e Uil hanno parlato di “importanti modifiche all'elenco delle attività produttive indispensabili, in questa fase, per il Paese”. "Abbiamo ottenuto - hanno aggiunto - che i Prefetti consultino preventivamente le Organizzazioni sindacali per definire quali imprese, pur non essendo incluse nell'elenco del Dpcm, svolgono attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere essenziali". Inoltre, il governo si è impegnato a “definire le attività indispensabili nel comparto della difesa e aerospazio”. Barbagallo ha spiegato che “molte delle nostre richieste sono state accolte” e che “l'elenco presentato pochi giorni fa dal governo era troppo esteso”.