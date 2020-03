La Spagna chiede aiuto alla Nato per fronteggiare l’emergenza Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI). A renderlo noto, in un comunicato, è stata la stessa Alleanza Atlantica, che conferma come le forze armate del Paese iberico abbiano invocato "assistenza internazionale" chiedendo materiale medico per contrastare la diffusione del virus, sia fra i civili sia fra i militari. Stando all’ultimo bollettino ufficiale rilasciato dal ministero della Salute spagnolo, al 25 marzo, sono 41.969 i casi diagnosticati con 2.936 morti. Sono invece circa 3.800 le persone guarite, mentre quelle che si trovano in terapia intensiva sono oltre 2.600. (LE INDICAZIONI DELLA FARNESINA PER LA SPAGNA - LA MAPPA GLOBALE DEL CONTAGIO)

Le richieste della Spagna alla Nato

Nello specifico la richiesta della Spagna alla Nato riguarda 450mila respiratori, 500mila test rapidi per la diagnostica e 1,5 milioni di mascherine. Il governo spagnolo ha inoltre sottolineato che sta lavorando a piani per la produzione del materiale sul territorio nazionale: "Stiamo cominciando a parlare di una industria di guerra, una economia di guerra", ha detto in conferenza stampa la ministra spagnola dell'Industria Maria Reyes Maroto. (I PAESI DOVE SI REGISTRA IL MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI - LE FOTO SIMBOLO)

Le prime misure economiche

Intanto lo Stato spagnolo è pronto a garantire un primo pacchetto da oltre 20 miliardi di euro per garantire i prestiti a imprese, banche e lavoratori autonomi per il pagamento degli stipendi, delle fatture e per l’estrema necessità di denaro liquido di cui necessita anche l’economia spagnola. Ad annunciare il provvedimento è stata la ministra del Tesoro Maria Jesus Montero.