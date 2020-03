Il principe Carlo è positivo al Coronavirus

Un contagiato "reale": il Principe Carlo d'Inghilterra è risultato positivo al test del coronavirus. A darne notizia è Buckingham Palace. Il primogenito della Regina Elisabetta ed erede al trono, 71 anni, manifesta per il momento solo sintomi lievi, è in buone condizioni e ha continuato - negli ultimi giorni - a lavorare da casa.

L'isolamento in Scozia, Camilla negativa

Nonostante "lo smart working" del Principe, la consorte Camilla sarebbe invece risultata negativa al test. Carlo è da alcuni giorni in isolamento con la moglie nella residenza di Balmoral in Scozia, mentre - come noto - la Regnante 94enne si trova insieme al marito Filippo al Castello di Windsor (FOTO).

Ultimo incontro con la Regina "il 12 marzo"

Elisabetta e Carlo si sarebbero visti l'ultima volta il 12 marzo. L'ultimo impegno pubblico del Principe risale invece al 12 marzo, mentre nei giorni successivi avrebbe avuto solo incontri privati con conoscenti, funzionari e dignitari, prima di trasferirsi in auto-isolamento precauzionale. Tutti gli ultimi interlocutori entrati in contatto con lui sono stati avvertiti per i controlli del caso. Carlo e Camilla, hanno confermato le fonti, restano ora isolati a Balmoral con un piccolo gruppo di persone del loro staff.

La Regina Elisabetta sta bene

Buckingham Palace ha rassicurato sullo stato di salute di Elisabetta: "Sua Maestà la Regina è in buona salute", ha confermato la portavoce, ribadendo che l'ultimo contatto diretto fra madre e figlio è stato "un breve incontro la mattina del 12 marzo" dopo una cerimonia d'investitura per la consegna di alcune onorificenze. Al momento, riferisce Buckingham Palace, la sovrana "sta seguendo ogni consiglio adeguato" dei medici a tutela del "proprio benessere".