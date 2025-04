Supergirl: Woman of Tomorrow, James Gunn pubblica foto di Milly Alcock

Milly Alcock legge un fumetto: Supergirl: Woman of Tomorrow di Tom King. James Gunn, co-presidente dei DC Studios, ha pubblicato su Instagram la foto scattata sul set dell’omonimo film, che è stato adattato da Ana Nogueira. La pellicola racconta la storia di Krem of the Yellow Hills, che uccide il padre di una ragazza aliena, spingendo lei e Supergirl, accompagnata dal nobile Knolle, a cercare giustizia. “Oggi celebriamo Supergirl e tutte le sue varie incarnazioni”, ha scritto Gunn. “Non vedo l’ora che vediate l’ultima versione, interpretata dall’indomita Milly Alcolck, nel giugno 2026”.