House of the Dragon, le migliori scene con Milly Alcock ed Emily Carey

Le due attrici hanno offerto interpretazioni straordinarie, affermandosi come le rivelazioni della serie. Ora, però, la narrazione prevede un grosso salto temporale e i ruoli di Rhaenyra e Alicent saranno affidati a Olivia Cooke ed Emma D'Arcy. Ripercorriamo in questa gallery le scene più belle e importanti con cui Milly Alcock ed Emily Carey hanno delineato le psicologie dei due personaggi. House of the Dragon è in eslusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW

Gallery di Gabriele Lippi