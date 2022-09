House of the Dragon, il primo episodio in streaming gratis su Youtube

La puntata d'esordio della serie HBO spin-off di Il Trono di Spade - Game of Thrones, in esclusiva italiana su Sky e in streaming solo su NOW, è ora disponibile anche gratuitamente sul canale Youtube di Sky

In esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti, il lunedì alle 3 del mattino, per la versione in lingua originale sottotitolata, una settimana dopo per gli episodi doppiati. E, naturalmente, on demand su Sky e NOW. Così potete vedere House of the Dragon (LO SPECIALE), la serie HBO spin-off di Il Trono di Spade - Game of Thrones. Ma ora il primo episodio (TRAMA E RECENSIONE - LE FOTO) è disponibile gratis anche su Youtube.