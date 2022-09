House of the Dragon, un nuovo principe a corte. Foto dell'episodio 3

Tre anni dopo la morte della regina Aemma, Viserys ha una nuova moglie, Alicent, e un primo erede maschio, Aegon, che gran parte di Westeros vorrebbe vedere sul Trono di Spade al posto di Rhaenyra. La principessa, intanto, è diventata maggiorenne ma non vuole saperne di prendere marito. Il terzo episodio in lingua originale sottotitolata, in onda il 5 settembre alle 3 del mattino, è disponibile on demand in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW